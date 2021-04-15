دبلوماسيون أفارقة يؤكدون أهمية دعم مفوضية الانتخابات

أكد سفراء والقائمين بأعمال عدد من الدول الإفريقية خلال لقائهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح على أهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات أن السائح التقى اليوم الخميس بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس كلاً من سفير الكونغو أمبيلو امبونغوم جول، وسفير بوركينا فاسو أبراهام تراوري، وسفير غانا أدوتي انام، والقائم بأعمال سفارة السودان عثمان البشير محمد.

وأكد مسؤولو البعثات على أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.

وبحث اللقاء سبل التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في دول الاتحاد الأفريقي، والاطلاع على تحضيرات المفوضية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الجاري، إضافة إلى مناقشة آليات المشاركة في المراقبة الدولية على الانتخابات بما يضفي عليها مزيداً من مستويات الثقة والنزاهة.