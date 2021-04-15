 الزناتي: سنشرع في التطعيمات بعد حصول اللقاحات على الإفراج النهائي 

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قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، أن الوزارة ستشرع في توزيع اللقاحات على الدوائر الباردة الفرعية، ومن ثم إلى مراكز التطعيم المختلفة، بعد حصول اللقاحات على الإفراج النهائي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد الزناتي أنه بعد حصول اللقاحات على الإفراج النهائي سيتم الشروع في حملة التطعيمات لكل الليبيين والأجانب داخل ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وستكون الأولويات وفق الزناتي للعاملين بمراكز العزل والفلترة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين بالقطاع الصحي.

ودعا وزير الصحة الليبيين للإسراع في التسجيل في منظومة اللقاح، مشيرا إلى أن اللقاح أفضل من الإصابة بكورونا.