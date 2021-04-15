الدبيبة يطلب من روسيا الضغط على شركة «فاغنر» للخروج من ليبيا

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أكد خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين «على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر».

ووصل الدبيبة في وقت مبكر اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أجرى بعد ظهر اليوم مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، الذي «أكد فيها على دعم روسيا لإستقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها».

– الدبيبة يصل إلى موسكو

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين أكد أيضا على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة جائحة كورونا، قال المكتب الإعلامي إن الطرفين اتفاقا على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا «سبوتنيك-ڤي» لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي، بحسب المكتب الإعلامي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا