مؤسسة النفط: إيرادات مارس تجاوزت الــ 2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن الإيراد العام عن شهر مارس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 2,052,178,786.17 دولار .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن هذه الزيادة نتيجة أن إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال ثلاثون يوما مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس مقارنه بالمحقق في شهر فبراير الماضي.

وأكدت المؤسسة تحويل ماقيمته 2,000,000,000.00 دولار إلى حساب السيادي منهم 1,498,632,437.86 دولار من إيرادات شهر مارس وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة تواصل “تسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات .”

وأضاف صنع الله لقد تعاملت المؤسسة الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين وكذلك مكتب النائب العام مبينا أنه تم إحاطة رئيس الحكومة بالموقف وذلك خلال اجتماعه مع صنع الله أمس انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطن وفي إطار تنفيذ التدابير المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد.

يذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط حولت ماقيمته 5,883,719,900.87 دولار إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي 1,074,911,840.00 دولار، في حين تشكل ماقيمته 79,264,419.94 دولار امريكي حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء 2,334,149,253.86 دولار امريكي.

ودعت المؤسسة إلى معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي بسبب الديون التي تم دحرجتها منذ أعوام بسبب اعتماد ميزانيات مخفضة بخلاف مقترحات المؤسسة الوطنية للنفط.