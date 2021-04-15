الدبيبة يطالب روسيا بسحب مرتزقة فاغنر من ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال مباحثات مع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر.

ووفق بيان لمكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الإعلامي، فقد أكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، وشدد ميشوستين على دعم روسيا لاستقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وبشأن ملف مكافحة جائحة كورونا، اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فيروس كورونا سبوتنيك-ڤي لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.

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