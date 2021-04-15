كوبيش يبحث في القاهرة آخر تطورات الملف الليبي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المبعوث يان كوبيش، اختتم اليوم، زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين التقى خلالها بمسؤولين مصريين رفيعي المستوى والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذكرت البعثة في بيان لها أن “المباحثات بين المبعوث الخاص ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومساعده نزيه النجار، على تعزيز الحوارات الليبية ثلاثية المسارات، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن الأهمية الحاسمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وأكد الطرفان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب المرتزقة والقوات الأجنبية”.

كما عقد المبعوث الخاص كوبيش أيضاً “اجتماعاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث أطلعه فيه على جهوده الأخيرة للتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والدولية. واتفقا على ضرورة المضي قدماً في مسارات الحوار السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، بما في ذلك من خلال دعم السلطة المنتخبة حديثاً”، أين جدد “أبو الغيط التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية دعماً للشعب الليبي، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.”

والتقى كوبيش في القاهرة “المبعوث الخاص محادثات هاتفية منفصلة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، ومدير ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بيدرو سيرانو”.