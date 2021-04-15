تركيب غرفة تجميد طعوم كورونا بمستشفى بنغازي الطبي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تركيب غرفة التجميد الخاصة بتخزين طعوم كورونا سعة 20 متر مكعب بمستشفي بنغازي الطبي .

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه في إطار التجهيز لإنطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي ينفذها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض جرى اليوم الخميس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تركيب غرفة التجميد الخاصة بتخزين الطعوم سعة 20 متر مكعب بمستشفي بنغازي الطبي .

وأوضح المركز أن تركيب غرفة التجميد يهدف لضمان تخزين التطعيمات ووصولها لكل المواطتين في أعلى درجات الجودة والسلامة التخزينية للطعوم .