الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 – 15 أبريل 2021)

انخفض السعر الرسمي لصرف الدولار في تعاملات الأسبوع مقابل الدينار الليبي بفارق هامشي، لكنه سجل ارتفاعا في السوق الموازية هذا الأسبوع.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، تراجعت العملة الأميركية بفارق قرش واحد مسجلة 4.50 دينار اليوم الخميس مقابل 4.51 دينار الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه الاسترليني في التعاملات الأسبوعية بفارق قرش واحد مسجلا 6.20 دينار مقابل 6.21 دينار، فيما صعد سعر اليورو بفارق قرشين اثنين مسجلا 5.38 د‫ينار مقابل 5.36 دينارـ

وفي السوق الموازية، صعد سعر العملة الأميركية هذا الأسبوع بفارق خمسة قروش مسجلًا 5.12 دينار، الخميس، مقابل 5.07 دينار نهاية الأسبوع الماضي، كذلك ارتفع اليورو بفارق 13 قرشا إلى 6.08 دينارمقابل 5.95 دينار الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين زاد الجنيه الاسترليني بفارق ثمانية قروش مسجلا 6.95 دينار مقابل 6.87 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا