وزيرة الثقافة تشهد توقيع اتفاقية التعاون بين مصلحة الآثار والقابضة للاتصالات

بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومصلحة الآثار، مساء اليوم الخميس برواق السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس.
وشارك في حضور احتفالية مراسم التوقيع، كل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الداخلية خالد مازن، وعميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب .
وتأتي هذه الاتفاقية- بحسب بيان وزراة الثقافة- في إطار دعم الشركات الوطنية الرائدة لمختلف المؤسسات والمصالح العامة، بما يساهم في أداء دورها في هذه المرحلة، حيث تنص الااتفاقية الموقعة بين الطرفين على المساهمة في صيانة وتطوير المواقع الآثرية المختلفة في مختلف المدن والمناطق الليبية.
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