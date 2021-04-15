وزيرة الثقافة تشهد توقيع اتفاقية التعاون بين مصلحة الآثار والقابضة للاتصالات

بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومصلحة الآثار، مساء اليوم الخميس برواق السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس.

وشارك في حضور احتفالية مراسم التوقيع، كل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الداخلية خالد مازن، وعميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب .

وتأتي هذه الاتفاقية- بحسب بيان وزراة الثقافة- في إطار دعم الشركات الوطنية الرائدة لمختلف المؤسسات والمصالح العامة، بما يساهم في أداء دورها في هذه المرحلة، حيث تنص الااتفاقية الموقعة بين الطرفين على المساهمة في صيانة وتطوير المواقع الآثرية المختلفة في مختلف المدن والمناطق الليبية.