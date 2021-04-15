تحذير أمريكي من تسلل مسلحين من ليبيا إلى تشاد

حذرت السفارة الأمريكية في نجامينا من انتقال مجموعات مسلحة عبر الحدود الليبية التشادية.

وجاء في بيان للسفارة الاميركية، إن تقارير إعلامية تشير إلى تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا، مشيرة إلى احتمال مواجهات مع الجيش التشادي.

وحددت تلك التقارير منطقة تحرك المليشيات المسلحة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا.

من جهة أخرى، اعتبرت السفارة الأمريكية في ليبيا أن دخول متمردين مسلحين أخيرا، إلى تشاد عبر الأراضي الليبية، يؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد هذا البلد.

وفي تغريدة لها على تويتر، تعهدت السفارة الأمريكية بأنها ستواصل إشراك أصحاب المصلحة من الليبيين أو من العالم لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر المرتقبة، مؤكدة أن الانتخابات والاستقرار سيساعدان في تعزيز سيادة ليبيا وأمنها وضمان خلوها من التدخل الأجنبي، من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن دول الجوار.

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