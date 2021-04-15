النيجر تعلن ضبط شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ليبيا

أعلنت السلطات الأمنية في النيجر، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا.

وبينت ان العملية استهدفت سيارتين قادمتين من ليبيا، شوهدتا على بعد نحو ستين كيلومترا جنوب إنغال، انقلبت إحداهما أثناء محاولتها الفرار.

وأشارت قوات الدفاع والأمن النيجيرية إلى ضبط أكثر من ثمانين قطعة سلاح وأكثر من ثلاثين ألف طلقة نارية، واعتقال أربعة مشتبه بهم في منطقة أغاديز، شمال غرب البلاد، ومصادرة سبعة وسبعين رشاش كلاشنيكوف، ورشاشين وقاذفة قنابل يدوية مع صاروخين وقرابة خمس وثلاثين ألف طلقة من عيارات مختلفة، وبرميلا من 200 لتر من البنزين.

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