الجدال لـ”الدبيبة”: تركيا ليست دولة شقيقة

هاجم المختار الجدال، المحلل السياسي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لوصف الأخير، تركيا بالدولة الشقيقة، خلال زيارته قبل يومين إلى أنقرة.

كتب الجدال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “ربما لم تقراء التاريخ يا دبيبة أو إنك قراءته ولكنك تجاهلته، أعماك جيبك ومن أرتميت في حضنهم. وليس لنا إلا أن تذكرك، لا ندري ماذا تقصد بتركيا الشقيقة؟ إلا إذا كنت تقصد المعنى القريب لجماعة الآخوان أشقاء المسلمين؟ ربما أشار عليك الصلابي بذلك” على حد قوله.

أضاف الجدال: “لا يحتفظ أحد من الليبيين الذين عاصروا فترة الأحتلال التركي بذكرى واحدة تجعل ما بيننا يصل إلى درجة الشقيقة، كل ذلك التاريخ الذي كتب عن تلك المرحلة أرتبط فقط بدفع الميري أو الخازوق أثنان لا ثالث لهما فكيف تكون الشقاقة يادبيبة بالله عليك؟” وفق تعبيره.

وتابع الجدال قائلًا: “كيف نسيت إن شقيقك مارس علينا التطهير العرقي؟ لأرغامنا على دفع الضرائب وشرد عديد القبائل الليبية فقط لأنها عربية، تماما مثل ما فعل مع الأرمن، حتى عندما وصلت إيطاليا إلى شواطئنا لإحتلالنا باعنا شقيقك بثمن بخس يادبيبة آلا تذكر درس التاريخ الذي تحدث عن أوشي لوزان أم إنك نسيت”.

وواصل قوله: “لا أدري مدى قيمة شقيق آخر زمان يادبيبة ماذا سيفعل بك وبنا ؟ شقيقك هذا لا يهمه إلا مصلحة بلده فأين مصلحة بلدك ؟” على حد قوله.