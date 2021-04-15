الدبيبة يدعو روسيا لإعادة شركاتها إلى ليبيا

دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الحكومة الروسية للعمل على مساعدة ليبيا في المجالات كآفة، مؤكدا رغبة حكومته في تفعيل وتجديد العقود الموقعة معها قبل العام 2011، آملا في عودة الشركات الروسية إلى ليبيا لمواصلة مشاريعها..

كما أوضح الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن 80 بالمئة من مؤسسات الدولة تم توحيدها ولم يتبق غير المؤسسة العسكرية.

بدوره، قال لافروف إن بلاده مستعدة لتقديم الحلول للأزمات الليبية القائمة، معربا عن أمله في أن تسهم زيارة الدبيبة في تبادل المعلومات بين الطرفين حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا.

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