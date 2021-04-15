شكري يؤكد لكوبيش سعي مصر لتسوية الأزمة الليبية

بحث المبعوث الأممي يان كوبيتش، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، في مستجدات الوضع في ليبيا.

وأكد شكري خلال اللقاء على استمرار مصر في بذل مساعيها لتحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولا إلى تسوية سياسية شاملة بما يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب منها، ويصون مقدراتها ومؤسساتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.

وأطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية