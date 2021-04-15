مصر والمغرب تتفقان على التواصل لدعم تسوية شاملة للأزمة الليبية

اتفق وزيرا خارجية مصر والمغرب على تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، على نحو يضمن استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ورخاء شعبها الشقيق، كما أكد الجانبان المصري والمغربي على ضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية.
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قناة ليبيا
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