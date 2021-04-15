ليبيا الان

مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار لنشر مراقبين دوليين في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يعقد مجلس الأمن غدا الجمعة جلسة للتصويت على قرار بريطاني بنشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي بين الفرقاء السياسيين.

القرار الذي تم تأجيله ليوم، سيصوت عليه 15 عضوا سيرحب أيضا بالتطورات السياسية والأمنية التي تعرفها البلاد منذ التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة. كما يؤكد على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”.

كما يطالب القرار البريطاني الملحق بمقترح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفرقاء الليبيين بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويدعو الدول ذات العلاقة بسحب مرتزقتها بشكل فوري من الأراضي الليبية.

ويدعو القرار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى التحضير الجيد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر لكي تكون حرة ونزيهة وممثلة لكل الليبيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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