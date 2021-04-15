التومي يحضر التصويت لاختيار رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا

عقد وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، رفقة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف، الصادق الحراري، ومدير إدارة البلديات والمحافظات، صلاح فطح، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية اجدابيا بهدف اختيار رئيس للجنة التسييرية بالبلدية لفترة وجيزة بعد انتهاء الولاية القانونية للأعضاء.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الشروع في انتخابات البلدية على مستوى المدينة خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تم خلال الاجتماع اختيار رئيس للجنة التسييرية لبلدية اجدابيا عبر التصويت المباشر بين الأعضاء.

ووفقا لعملية التصويت يصبح المبروك محمد نصر رئيسا للمجلس التسييري لبلدية اجدابيا.

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