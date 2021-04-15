مبادرة من ‘الليبية للاتصالات’ لترميم عدد من المواقع الأثرية

وقع رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، اليوم الخميس، مع رئيس مصلحة الآثار، محمد فرج اتفاقية تعاون مشترك بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزراء الداخلية، والحكم المحلي، والسياحة، والثقافة، وعميد بلدية طرابلس.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة الليبية للاتصالات لدعم تنفيذ مشاريع استراتيجية لمصلحة الآثار وتنفيذ عمليات ترميم وصيانة المواقع الأثرية وتدريب وتأهيل وبناء قدرات موظفي المصلحة في مجال تقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات والتقنية وذلك دعماً للتحول الرقمي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، عقب التوقيع، إن شركة الليبية للاتصالات هي شركة استثمارية تسعى مع مصلحة الآثار إلى خلق فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء عادل جمعة أن مبادرة الشركة القابضة للاتصالات ومصلحة الآثار من شأنها أن ترمم ما تم اتلافه من الكنوز الأثرية الكبيرة وكذلك الرفع من قدرات العاملين بالقطاع بإتاحة الفضاء الرقمي لاستثماره في مواكبة التطور والتقدم.