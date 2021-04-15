غداً الجمعة.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإخراج المرتزقة من ليبيا

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار يحث جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة ليبيا ويفوض فريقا صغيرا من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج التصويت الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا يوافق على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليها في رسالة إلى المجلس.

وأضافت واشنطن بوست أن غوتيريش اقترح “عددا أقصى أوليا من 60 مراقبا” من أجل “نشر تدريجي” لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار الذين سيكونون جزءا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال غوتيريش إن “العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة في التغطية الجغرافية في منطقة المراقبة”.