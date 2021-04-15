العدد 282 من جريدة «الوسط»: حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير الأولويات.. والمنفي في موقف السراج

صدر اليوم الخميس العدد 282 من جريدة الوسط، وفيه موضوعات متنوعة تهم المواطن الليبي في الشؤون السياسية والاقتصادية والحياتية كافة. وتحت عنوان «حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير الأولويات»، جاءت القصة الرئيسية في الصفحة الأولى للعدد 282؛ حيث ترصد الوسط، الجدل الدائر بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات24 ديسمبر المقبل، وزيارات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكموة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التى لم تسجل خطوات منظورة ومقنعة للمواطن ببدء تنفيذ تعهداتها الداخلية.

في الصفحة الأولى تجد أيضاً تقريراً عن بيانات رسمية حديثة، أظهرت أن الصين والاتحاد الأوروبي أكبر شركاء ليبيا التجاريين في العام 2019. وتصدرت الصين قائمة دول العالم؛ سواء على مستوى الصادرات أو الوارادات مع ليبيا، تلتها إيطاليا، ثم ألمانيا وأسبانيا وفرنسا في الصادرات، بينما جاءت تركيا وإيطاليا والإمارات ومصر خلف الصين في الواردات.

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان كورونا.. الفيروس يتحدى التطعيم، وفيه يؤكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدرالدين النجار، أن 18 بلدية على مستوى ليبيا جاهزة لتسلم لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس «كورونا»، موضحاً أن 450 ألف مواطن سجلوا للحصول على اللقاحات. ويضم التقرير ضوابط وموانع تناول اللقاحات التى أعلنها المركز الوطني.

الليبيون والصيام والجائحة

أما الصفحة الخامسة فتضم موضوعاً شيقاً عن رمضان في ليبيا بعنوان «رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله». كما تجد تقريراً بعنوان المنفي يعيد كرة ترسيم الحدود البحرية، فبعد أزمة امتدت إلى شهور طويلة، نتجت عن توقيع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في نوفمبر 2019، وجد المنفي نفسه في موقف شبيه بموقف السراج، مع إعلان اتفاقه بالأمس مع اليونان على إجراء محادثات بشأن ترسيم المناطق البحرية.

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وفي الاقتصاد نلقي الضوء على حقول النفط الجديدة والمتضررة، التي تسيل لعاب الشركات العالمية، وسط حذر من لاعبين جدد في قطاع النفط الليبي، بينما تخطط مؤسسة النفط لرفع إنتاجها إلى 1.45 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2021.أيضاً نقرأ أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، والتى أشارت إلى أن حملات التطعيم المحدودة في ليبيا تبطئ التعافي الاقتصادي، ما توقع الصندوق أن تظل نسبة التضخم مرتفعة في ليبيا.

«ديربي العاصمة» ينتظر إنارة الملعب

وترصد صفحات الرياضة ترقب الليبيين مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم رقم «46»، وينتظر الجمهور حل أزمة إنارة ملعب العاصمة طرابلس وتهيئته لاستقبال مباراة الديربي بين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»؛ لتقام بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ليلاً.

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واختتمت مباريات الأسبوع السابع بإقامة آخر أربع مباريات، فاز فيها «الاتحاد» على «أبوسليم» بهدفين دون رد؛ ليصل إلى النقطة 15 متساوياً مع «الأهلي طرابلس».

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