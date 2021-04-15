منظمة قارة عافية توزع مساعدات إنسانية على الأسر المحتاجة بمدن هون وودان وزلة

وزعت منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية ، مساعدات إنسانية على الأسر المحتاجة والأرامل بمدن هون وودان وزلة.

هذا وتشرف المنظمة خلال شهر رمضان من كل عام على توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات، إضافة لليبيات المتزوجات من أجانب.

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