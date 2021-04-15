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حراك من أجل 24 ديسمبر .. يعلن وقفات شهرية مطالبة بإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن حراك من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر، عن التجهيز لإقامة وقفة في المدن الليبية يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة من الشعب في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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