وزارة الحكم المحلي تعتمد رئيسا مؤقتا لبلدية اجدابيا

اعتمدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، المبروك محمد نصر، رئيسا للمجلس التسييري لبلدية اجدابيا لفترة مؤقتة بعد انتهاء الولاية القانونية لأعضاء المجلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عقد رفقة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري ومدير إدارة البلديات والمحافظات صلاح فطح اجتماعا مع أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية اجدابيا ظهر اليوم بمقر الوزارة بهدف اختيار رئيس للجنة التسييرية بالبلدية.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع حضره ستة أعضاء بالمجلس البلدي اجدابيا، وهم المبروك محمد نصر ، محمد اسماعيل علي، سالم عبدالحميد بلقاسم، امبارك عثمان محمد، نوارة معتوق الشريف وتعذر حضور احد الأعضاء لأسباب قاهرة.

وبحسب البيان فقد تمت خلال الاجتماع عملية تصويت مباشر بين الأعضاء على اختيار رئيس مؤقت للبلدية، حيث صوت خمسة أعضاء على أن يكون المبروك محمد نصر، رئيسا للمجلس التسييري لبلدية اجدابيا، وامتنع أحدهم عن التصويت.

ووفقا لبيان الوزارة فقد أكد المجتمعون على الشروع في الانتخابات البلدية على مستوى مدينة اجدابيا خلال الأشهر القادمة، دون تحديد موعد معين.