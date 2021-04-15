كوبيتش يبحث في مصر ملفي انتخابات 24 ديسمبر ووقف إطلاق النار

اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم زيارة إلى القاهرة استغرقت يومين، بحث خلالها مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، والأمين العام لجامعة الدول العربية، المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، خاصة إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، واتفاق وقف إطلاق النار.

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