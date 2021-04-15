الدبيبة من موسكو: لم يبق أمامنا إلا توحيد المؤسسة العسكرية

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إن حكومته تمكنت من توحيد 80 ‎%‎ من المؤسسات الليبية، ولم يبقى أمامها إلا توحيد المؤسسة العسكرية، التي لا تقوم دولة من دونها وفق تعبيره.

وأضاف الدبيبة في لقاء جمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بموسكو، إنه بتوحيد المؤسسة العسكرية ستتحقق الوحدة الكاملة، مشددا على ضرورة أن تكون كل القوات المسلحة خاضعة للحكومة لنتمكن من بناء البلاد.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية فقد أكد عبدالحميد الدبيبه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعده خلال مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بدعم حكومة الوحدة الوطنية.

كما أعرب الدبيبه عن شكره لروسيا لدعمها ليبيا منذ 2011 واستضافة مفاوضات سوتشي ومشاركتها في مؤتمر برلين لحل الأزمة.

وأضاف الدبيبة جئنا لموسكو لبحث عملية السلام، وطلب العون لإنهاء هذا الشقاق والخلاف الذي قتل الآلاف ودمر البنى التحتية، والمساعدة في إعادة الإعمار.

ونبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية من أن ليبيا على شفير الانقسام، ولذلك تتمثل أولويتنا الأساسية في تحقيق الوحدة ودعم التنمية والاستقرار وضمان خروج كل القوات الأجنبية.

وأعرب الدبيبة عن رغبة حكومته في عودة شركات الغاز والسكك الحديدية للعمل في ليبيا، واستكمال العقود الموقعة قبل 2011، داعيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى زيارة طرابلس، وعودة السفير الروسي إليها قريبا.