صنع الله ينبه إلى أهمية معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي

نبه رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إلى «أهمية معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي بسبب الديون التي تم دحرجتها منذ أعوام ويعود لاعتماد ميزانيات مخفضة بخلاف مقترحات المؤسسة الوطنية للنفط».

وأشار في بيان بشأن إيرادات النفط والغاز في شهر مارس الماضي، صادر الخميس، إلى «استمرار المؤسسة في تسوية جزء من هذه الايرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الاول من العام2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول الى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات»

وأضاف «تعاملت مؤسسة النفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين ومكتب النائب العام وإحاطة كاملة بالموقف جرى تقديمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية»، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الادارة في 14 مارس الماضي».

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل 2 مليار دولار أميركي من مبيعات النفط الخام والغاز في شهر مارس إلى الحساب السيادي منهم مليار و489 مليون و473 ألف و86 دولار من ايرادات شهر مارس، بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات العامة عن شهر مارس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات «وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى ملياران و52 مليون و178 ألف و786 دولار أميركي.

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