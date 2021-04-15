القبة | فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من السجل القومي الليبي

القبة 15 أبريل 2021 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مقر إقامته في القبة، وفدًا من السجل القومي الليبي.

هذا واطلّع فخامته خلال اللقاء؛ على سير عمل مشروع السجل القومي الليبي، وأهدافه وأهميته باعتباره مشروعًا رائدًا لبناء الحكومة الالكترونية الجديدة ونقلة حضارية ستجعل ليبيا تُواكب العالم المتحضر، باعتباره مشروعًا وطنيًا يخص الليبيين كافة، وقرب افتتاح مراكز تسجيل في كافة مناطق ليبيا.

وثمّن فخامته مشروع السجل القومي الليبي، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا مهم يسهم في بناء الدولة الواحدة، من خلال قاعدة بيانات موحدة للوطن الواحد، مؤكدًا دعمه لا محدود لمشروع السجل القومي الليبي، وتذليل كافة الصعاب لأن مشروع السجل القومي الليبي هو بوابة الحكومة الليبية الإلكترونية لموحدة .

من جهة أخرى، أكد المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، لفخامته أنه تم افتتاح “9” مراكز للتسجيل خلال المدة الزمنية الماضية بمدن: بنغازي، أجدابيا، أوجلة، جالو، أجخرة، وأنه سيتم افتتاح أكثر من مركز بمدينة طبرق، خليج السدرة، وسرت، وأن هذا المشروع الاستراتيجي تم تنفيذه بالكامل بسواعد وطنية .

يُشار إلى أن الوفد السجل القومي الليبي الذي زار فخامة رئيس مجلس النواب تكون من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المهندس محمود محمد أبوباهية، والمدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، وعضو مجلس الإدارة الكابتن عمر العبيدي، ومدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بديوان مجلس الوزراء المهندس هشام البركي. (وال- القبة) م ب/ ر ت

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