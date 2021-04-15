«الليبية للإعلام المستقل» تطالب الدبيبة بإعادة النظر في قرار إنشاء مؤسسة الإعلام

طالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الخميس، رئيس حكومة الوطنية الموقتة «بضرورة إعادة النظر في قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فئز السراج بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام».

واعتبرت المنظمة في بيان أن هذا القرار «يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة في إصرار واضح من السلطة السياسية على توظيف الإعلام ليصبح أداة لمواجهة المجموعات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني».

وفي سبتمبر الماضي، أصدر السراج القرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الإعلام والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس، كما قرر السراج تعيين الكاتب والاعلامي محمد بعيو، في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

ونبه بيان المنظمة الليبية للإعلام المستقل إلى «افتقار القرار للمشروعية؛ نظرا لعدم التشاور حوله مع نواب المجلس الرئاسي أو أعضاء المجلس الوزراء أو المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين والفاعلين في المشهد الإعلامي».

وبينت المنظمة الليبية للإعلام المستقل إلى «الصلاحيات الواسعة التي منحها القرار للمؤسسة الليبية للاعلام»، مشيرة إلى أن «الملمح البارز كان غياب أي ضمانات الاستقلاليتها، فضلا عن تضمن القرار لعبارات وألفاظ فضفاضة، مثل (عقيدة المجتمع) و(توجهات المجتمع)، من شانها تقويض حرية الإعلام، وبسط سيطرة فصيل بعينه على المشهد الاعلامي ككل».

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واعتبرت أن هذا التقييد «يتعارض مع المعايير الدولية الهادفة لتشكيل هيئات تنظيمية مستقلة لمجال الإعلام، يديرها أشخاص يتسمون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية كذا تخالف الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة الليبية للإعلام المادة 15 من الإعلان الدستوري».

وتنص المادة 15 من الإعلان الدستوري «على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر».

واعتبر البيان أن «قرار إنشاء المؤسسة ذاته مخالفا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي -حسب ما جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان – سن السلطة التشريعية للقوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها ويجب إتاحتها لعامة»

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