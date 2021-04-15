مجلس الأمن يصوّت الجمعة على نشر 60 مراقبا في سرت

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يخوّل آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بنشر “فريق ذكي” في سرت، بحد أقصى 60 مراقبًا. ويتوقع أن تظهر نتيجة التصويت في بعد ظهر الجمعة.

وأعلنت البعثة الأممية في مارس الماضي، وصول “فريق متقدم مصغر إلى ليبيا”، بغرض تأسيس آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وجمع المعلومات التي طلبها مجلس الأمن الدولي، ورفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق، في فبراير الماضي، بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا، بناء على طلب الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وقال المجلس في رسالة إلى غوتيريش: إنه “بينما يدرس أعضاء المجلس توصيتك بشأن تفويض معدّل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم تشكيل ونشر فريق متقدّم بسرعة إلى ليبيا”.

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