ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 April, 2021

بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، ناصر بوريطة، مع نظيره وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات البلدين، انطلاقا مما يجمعهما من روابط أخوية متينة وتعاون مثمر، وأكدا على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيـسي، اللذان يرأسان اللجنة العليا المشتركة.

اشار الوزيران المغربي والمصري إلى أن البعد الاقتصادي والاستثماري يعد رافعة مهمة في علاقات البلدين، يتعين تقويته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وسجلا في هذا الإطار قدرة البلدين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات ذات القيمة النوعية، بالنظر لما يتميزان به من موقع استراتيجي ومؤهلات اقتصادية وكفاءات بشـرية، فضلا عن إطار قانوني غني ومتنوع يفوق 100 نص قانوني.

وأعرب الوزيران بوريطة وشكري عن أملهما في تحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفـشي جائحة كورونا في العالم لبرمجة الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي، في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.

ووفقا ليبان الخارجية المغربية، جدد وزير الخارجية المصـري سامح شكري، دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية المغربية ولجهود المملكة الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل للقضية.

عربيا، اتفق الجانبان على أن الوضع العربي الراهن يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين المغرب ومصـر، وعبرا عن الحاجة إلى جهد عربي فاعل لتعزيز التضامن ورص الصف العربي لمواجهة التحديات الجمة والمعقدة التي يمر منها العالم العربي. وشدد الوزيران على تشبث البلدين بأمن المنطقة العربية واستقرارها ورفضهما للتدخلات الخارجية في شؤونها، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتوابثها الوطنية.

قاريا، تدارس بوريطة وشكري التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدين التزامهما بتقوية التشاور بين البلدين حول القضايا التي تهمهما وبخدمة الاندماج الإفريقي المتكامل لتحقيق رؤية “إفريقيا التي نريد”.

كما أطلع وزير الخارجية المصـري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، في ضوء نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وقال بوريطة إن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل، مشددا على أن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافقات.