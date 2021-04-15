ليبيا تُسجّل “مستويات قياسية” في إيرادات النفط والغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، أن الإيراد العام عن شهر مارس 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل الى مستويات قياسية، حيث سجل أكثر من ملياري دولار أمريكي .

وقالت المؤسسة في بيان إن هذه الزيادة جاءت نتيجة أن إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين ان تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال 30 يوما مما أعطى زيادة في ايرادات شهر مارس مقارنة بالمحقق في شهر فبراير الماضي.

وأكدت المؤسسة تحويل ملياري دولار امريكي الى حساب السيادي منها حوالي 1.5 مليار دولار ايرادات شهر مارس، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله إلى أن المؤسسة “تستمر بتسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام 2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات .”

وأضاف صنع الله قائلا: ” لقد تعاملت المؤسسة الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين وكذلك مكتب النائب العام وايضا احاطة كاملة بالموقف تم تقديمه للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها قامت بتحويل حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي الى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي مليار دولار امريكي، في حين تشكل ماقيمته 79 مليون دولار أمريكي حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء 2.3 مليار دولار أمريكي.

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