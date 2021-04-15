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وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش الإجراءات المالية لمنحة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، اجتماعاً لمتابعة عمل لجنة منحة الزوجة والأبناء، بحضور وزير المالية خالد المبروك، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من المسؤولين.

وناقش الاجتماع، الإجراءات المالية للمنحة بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بعد استكمال وزارة الشؤون الاجتماعية بيانات الفئات المستهدفة بالصرف .

وتعقد لجنة منحة الزوجة والأبناء، هذه الأيام، اجتماعات يومية من أجل استكمال كافة البيانات والاجراءات لتسريع وتيرة العمل من أجل صرف المنحة في أقرب وقت ممكن.

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الأبناء الإجراءات المالية مناقشة منحة الزوجة وزيرة الشؤون الاجتماعية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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