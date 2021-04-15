الشركسي: على “خصوم” الشعب الليبي ترتيب أمتعتهم للمغادرة

شنّ عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي، هجوماً على الأصوات الرافضة للانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، قائلاً إنه على خصوم الشعب الليبي، ترتيب أمتعتهم للمغادرة، أي مغادرة المشهد السياسي في ليبيا.

ووصف عضو لجنة الحوار، أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بـ”خصوم الشعب”.. وتأتي تصريحات الشركسي، بعد ظهور تصريحات للبعض، أعلنت رفضها للانتخابات.. ما يخالف اتفاق جنيف، الذي كانت نتائجه، مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لأجل تهيئة الأوضاع في ليبيا وتهدئتها، تمهيدا للانتخابات المقبلة.

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