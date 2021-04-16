المتحدث باسم غوتيريش: نشر 60 مراقباً أممياً لاتفاق وقف إطلاق النار في سرت

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن مجلس الأمن سيصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للمراقبين سيكون 60، وسينشرون في سرت فور تلبية المتطلبات الأمنية واللوجستية.

وتابع قائلا: “سيجري إنشاء وجود للمراقبين الدوليين في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وسيعمل المراقبون جنبا إلى جنب مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت”.

وواصل قائلا: “المراقبون الأمميون لن يكونوا مسلحين، ولن يرتدوا ملابس عسكرية، وإنما ملابس تظهر عملهم لدى الأمم المتحدة، ولن يكون دور المراقبين متابعة خروج القوات الأجنبية وإن كان ذلك مصدر قلق كبير لنا، بل سيكون تركيزهم على وقف إطلاق النار”.

وأردف قائلا: “سيقدم المراقبون تقاريرهم إلى مجلس الأمن عن كل ما يجري على الأرض، ونتوقع من جميع الدول ذات التأثير على الأطراف الليبية الالتزام بقرارات مجلس الأمن”.