الارصاد: منخفض صحراوي يصل ليبيا ودرجة الحرارة تلامس الـ40 بهذه المناطق

نشر خبراء الارصاد والمركز الوطني للارصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 16 ابريل 2021.

وأشار المركز في نشرة جوية خاصة أن الاجواء الليبية تشهد الان وصول منخفض صحرواي بدا تأثيره على الغرب برياح جنوبية شرقية نشطة الى قوية مثيرة للاتربة على العديد من المناطق.

وأوضحت النشرة أن المنخفض الصحراوي يصاحبه هواء ساخن يرفع درجات الحرارة الى اكثر من 40 درجة يوم الغد خاصة مناطق الدواخل والجنوب.

وبحسب خبراء الارصاد فإن المنخفض يؤثر على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة و القريات و الشويرف و الجفرة و أبونجيم ومناطق سرت.

وبحسب النشرة فإن حركة المنخفض سريعة، ومن المتوقع ان يعود التحسن على الشمال الغربي بداية من اخر المساء ليوم الجمعة. والله اعلم.

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