تحذيرات في غدامس من ارتفاع إصابات “كورونا”

سجل فريق الرصد في مدينة غدامس 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 5 حالات شفاء لمصابين، وسط تخوفات من تنامي أعداد المصابين، حيث ذكر فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس في منشور على منصته الإعلامية أن إجمالي الحالات الموجبة حتى تاريخ -الخميس- بلغ 434 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 41، وحالات التعافي 382، والوفيات 11.

ونشر فريق الاستجابة تحذيراً وجهه إلى كافة المواطنين على مستوى نطاق بلدية غدامس من زيادة عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا داخل المدينة وضواحيها من فروع البلدية، مؤكداً أن أعداد حالات الاشتباه المترددة على قسم الفلترة وصلت الى الضعفين .

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