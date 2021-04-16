الصحة تعلن بدء توزيع لقاح كورونا على فروع الإمداد الطبي بليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة الجمعة أن جهاز الإمداد الطبي بدأ في توزيع لقاح كورونا المستجد إلى 6 فروع داخل طرابلس، وبعدها لفرع بنغازي بالمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة، إن توزيع الاحتياج من اللقاح لفرع مصراتة بالمنطقة الوسطى، وفرع فزان بالمنطقة الجنوبية، سيكون غدًا.

يأتي ذلك فيما أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، الخميس، لأخبار ليبيا24، إن الإدارة شرعت في توزيع لقاحات كورونا جوًا وبرًا على فروع جهاز الإمداد لتوزيعه على أكثر من 430 مركزًا في كل ربوع البلاد.

وأوضح سميو، أن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية أعطى الإذن بصلاحية لقاح “أسترازينيكا” البريطاني بعد التأكد من مطابقته للمواصفات.