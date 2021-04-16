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زليتن.. القبض على مطلوبين في قضايا سرقة واحتيال  

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الداخلية إن أعضاء مركز شرطة الجمعة التابع لمديرية أمن زليتن تمكنوا من ضبط شخص مطلوب لدى النيابة العامة والمتهم في عدة قضايا مختلفة منها سرقة معدات وكوابل الآلات الثقيلة من أحد المواطنين وسرقة أغنام بدائرة اختصاص مركز شرطة كعام، إضافة إلى عدد “5” أوامر قبض بأحكام غيابية.

وضبطت الشرطة أيضاً شخصين أحدهم متهم بواقعة تهديد وإشهار سلاح ضد مواطن ومضايقة مواطن آخر بسيارته والتهجم عليه، والآخر متهم بواقعة نصب واحتيال، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم للنيابة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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