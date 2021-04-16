زليتن.. القبض على مطلوبين في قضايا سرقة واحتيال  

قالت وزارة الداخلية إن أعضاء مركز شرطة الجمعة التابع لمديرية أمن زليتن تمكنوا من ضبط شخص مطلوب لدى النيابة العامة والمتهم في عدة قضايا مختلفة منها سرقة معدات وكوابل الآلات الثقيلة من أحد المواطنين وسرقة أغنام بدائرة اختصاص مركز شرطة كعام، إضافة إلى عدد “5” أوامر قبض بأحكام غيابية.

وضبطت الشرطة أيضاً شخصين أحدهم متهم بواقعة تهديد وإشهار سلاح ضد مواطن ومضايقة مواطن آخر بسيارته والتهجم عليه، والآخر متهم بواقعة نصب واحتيال، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم للنيابة العامة.

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