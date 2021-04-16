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“طاهر السني”: أنصح الشباب بالتوقف عن انتقاد الأوضاع والشكوى من متصدري المشهد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الشباب إلى التوقف عن انتقاد الأوضاع والشكوى من متصدري المشهد.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، طالعتها “الساعة 24″، “‏نصيحة للشباب: كفى انتقاد للأوضاع والشكوى من متصدري المشهد واستغلالهم لكم”.

وأضاف السني: “عليكم الانتقال من الكلام إلى العمل والقيادة والتأثير لتغيير هذا المشهد، وذلك بتشكيل تيارات سياسية ومجتمعية فاعلة”.

وتابع المستشار السابق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته: “السلبية تفسح المجال لنفس الوجوه والوقت يمر وللأسف ستجدون نفس اللاعبين يلعبون لكن في مراكز جديدة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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