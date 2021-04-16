“طاهر السني”: أنصح الشباب بالتوقف عن انتقاد الأوضاع والشكوى من متصدري المشهد

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الشباب إلى التوقف عن انتقاد الأوضاع والشكوى من متصدري المشهد.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، طالعتها “الساعة 24″، “‏نصيحة للشباب: كفى انتقاد للأوضاع والشكوى من متصدري المشهد واستغلالهم لكم”.

وأضاف السني: “عليكم الانتقال من الكلام إلى العمل والقيادة والتأثير لتغيير هذا المشهد، وذلك بتشكيل تيارات سياسية ومجتمعية فاعلة”.

وتابع المستشار السابق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته: “السلبية تفسح المجال لنفس الوجوه والوقت يمر وللأسف ستجدون نفس اللاعبين يلعبون لكن في مراكز جديدة”.