مجلس الأمن يعلن نتائج التصويت على مشروعي قرارين حول ليبيا الجمعة

من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الأمن الدولي (فيتنام)، في الثالثة من مساء، اليوم الجمعة، (بتوقيت نيويورك) نتيجة إجراء التصويت الكتابي على مشروعي قرارين بشأن ليبيا، وفق ما أفاد مصدر بمجلس الأمن الدولي.

يتناول المشروع الأول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، فيما يجدد الثاني التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 أبريل الجاري، وتفويض فريق الخبراء، الذي يساعد لجنة الجزاءات الليبية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي ينتهي في 15 مايو المقبل.

وبدأ التصويت على مشروع القرار الأول أمس الخميس في الساعة 12:30 ظهرًا، ويُختتم الجمعة في 12.30 ظهرًا. وبدأ التصويت على مشروع القرار الثاني، الخميس، الساعة 1:30 بعد الظهر، ويختتم، الجمعة، في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر.

– أعضاء مجلس الأمن يصوتون «كتابيا» على قرار جديد بشأن ليبيا الجمعة

والخميس، قالت وكالة «فرانس برس» إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيصوتون، الجمعة، «كتابيا» على مشروع قرار جديد يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا هو الأول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وينصّ على نشر ستين عنصرًا أمميًا لمراقبة احترامه.

وأفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة أعضاء مجلس الأمن الـ15 للتصويت، الجمعة، على مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة وعرضت اليوم على التصويت، لكن بسبب القيود الصحيّة، تقرر أن «يصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيا في غضون 24 ساعة».

وأوضحت «فرانس برس» أن مشروع القرار الذي اطلعت عليه «يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020» وبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر» المقبل. ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة».

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