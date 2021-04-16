وزير خارجية إيطاليا: نعمل مع أوروبا على تسهيل جهود الدبيبة لتوحيد ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا وهي مهمة صعبة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.

وأضاف دي مايو، في مقابلة صحفية، أن الضغط مع الأمريكيين لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا سيكون أمرا مركزيا، مضيفاً: “سأتحدث عن ذلك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما يوم 22 أبريل”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح دي مايو أن بلاده لديها علاقات تاريخية مع ليبيا، مضيفاً أن روما متقدمة على الجميع، وأن شركة إيني الإيطالية هي أقوى شركة أجنبية، فيما على الآخرين أن يبدأوا كل شيء من الصفر.

وتحدث دي مايو عن موعد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، قائلاً: “قريبًا جدًا.. أعتقد أنه بحلول الأول من يونيو القادم سنقوم بتعيين القنصل”.

وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء الاتفاقات بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية، قال دي مايو إن هذه اتفاقية ثنائية بينهما والأمر متروك لليبيين للحديث عن هذا الأمر.