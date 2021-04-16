أوفتشا: يجب إعطاء مفوضية الانتخابات وقتها للاستعداد للاستحقاقات المقبلة

كشف السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن تفاصيل اجتماع شركاء مجموعة العمل السياسية لعملية برلين لمناقشة الاستعدادات للإطار الدستوري للانتخابات الوطنية الليبية.

وقال أوفتشا في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على فرصة أهمية استغلال مجلس النواب الفرصة لإنجاز المسؤولية التشريعية، مع استمرار أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي لدعم هذه الجهود، والحاجة إلى التقدم السريع والقرارات من أجل إعطاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوقت اللازم للاستعدادات التقنية السليمة.