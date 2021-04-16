“الأرصاد” تُحدّد ملامح الأحوال الجوية خلال 3 أيام قادمة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر أبريل.

وأشار المركز إلى تقلبات جوية متوقعة هذا اليوم على غرب ليبيا مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية وتتحرك تدريجيًا ناحية الشمال الشرقي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

•الرياح : جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحيانًا، قد تتجاوز سرعتها (65) كم/س تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية تتحول مساءً إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، مع تحسن في حالة الطقس والرؤية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-42) مْ ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع تدني في الرؤية الأفقية احيانا على بعض المناطق وتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على أقصي ساحل الشرقي هذا اليوم، تتحوّل يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية وتكون شمالية غربية على الخليج.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 – 31) مْ وتكون ما بين (34-40) مْ على جالو – الجغبوب والخليج، وتسجّل ارتفاعًا، يوم الغد، علي أغلب المناطق، عدا مناطق الخليج حيث تنخفض درجات الحرارة، وتصل يوم الغد على جالو إلى (44) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر، يوم الغد، على بعض المناطق خاصةً الحمادة.

•الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا على غدامس -الحمادة -سبها والجفرة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية، خاصةً هذا اليوم، تتحوّل يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-42) مْ وتسجل انخفاضًا، يوم الغد على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40-44 )مْ.

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