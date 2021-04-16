«الأرصاد»: استمرار التقلبات الجوية غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على غرب ليبيا مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية وتتحرك تدريجيًا ناحية الشمال الشرقي.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحيانًا، قد تتجاوز سرعتها 65 كم/س تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية، وتتحول مساءً إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في حالة الطقس والرؤية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (33-42) درجة مْئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع تدني في الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض المناطق، وتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على أقصي الساحل الشرقي، اليوم، وتتحول، غدًا، إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية وتكون شمالية غربية على الخليج.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (23 – 31) درجة مْئوية، وتكون بين (34-40) درجة مْئوية على جالو- الجغبوب والخليج، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد علي أغلب المناطق ماعدا مناطق الخليج، وتنخفض درجات الحرارة وتصل، غدًا على جالو إلى (44) درجة.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر، غدًا، على بعض المناطق خاصة الحمادة.

– الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا على غدامس- الحمادة- سبها والجفرة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خاصة هذا اليوم، وتتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (35-42) درجة مْئوية، وتسجل انخفاضًا، غدًا، على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (40-44 ) درجة مئوية.

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