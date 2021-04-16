ضبط مصنع لتصنيع الخمور داخل أحد المنازل في يفرن

تمكن مركز شرطة يفرن من ضبط مصنع لتصنيع الخمور داخل أحد المنازل بالمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه وبعد ورود معلومات لفرقة التحري والبحث مفادها وجود المصنع وعلى الفور قام رئيس وأعضاء مركز شرطة يفرن والبحث الجنائي يفرن ووحدة البحث الجنائي القلعة بالتوجه إلى المكان المحدد، بعد أخذ الأذن من النيابة العامة وفتح محضر بحضور النيابة العامة، حيث تم ضبط المصنع، والعثور على كميات كبيرة من الخمور حيث بلغ العدد “51 جالون سعة 200 لتر”، “و8 جالونات سعة 18 لتر”، هذا وتم ضبط الادوات المستخدمة في تصنيع هذه الخمور، وكما تم العثور على كمية من مخدر الحشيش.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضية وإحالتها لجهات الاختصاص.