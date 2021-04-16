«حراك 24 ديسمبر»: سنستمر في «وقفات» المطالبة بالانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب

قال عبدالله الغرياني، الناشط المدني والناطق باسم «حراك من أجل 24 ديسمبر»:” في الوقت الذي تتمسك فيه منظومة الكليبتوقراطية في ليبيا بالتشبت بالسلطة، ومحاربة أي عملية انتخابية ممكن أن تخرجهم من المشهد، نزداد نحن تمسكا بحق الشعب في تقرير مصيره”.

وأضاف الغرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نستعد نحن حراك من أجل 24 ديسمبر، للتجهيز لإقامة وقفاتنا الثانية في المدن الليبية يوم 24 أبريل الجاري للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة من الشعب دون نيابة في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر2021.م.

وتابع:” ستكرر الوقفات في كل يوم 24 من كل شهر حتي شهر ديسمبر 2021.م”.