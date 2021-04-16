فتحي المريمي: تغيير حكومة الوحدة الوطنية للميزانية سبب تأخر اعتمادها

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي” بأن الميزانية التي أحيلت إلى مجلس النواب بها العديد من الأخطاء والكثير من الملاحظات.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه بسبب تلك الأخطاء قامت الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب بتصحيح ذلك، وسيعرض في جلسة مجلس النواب الاثنين القادم بمدينة طبرق، والتي دعت للجلسة رئاسة مجلس النواب.

وكشف المستشار الإعلامي أن تأخر مجلس النواب في إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021م، بسبب تغيير الميزانية من حكومة الوفاق التي أعدتها بما يتماشى مع عدد وزاراتها ومؤسساتها وما تحتاجه بخلاف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي غيرت تلك الميزانية وبما يتناسب مع أداء عملها.