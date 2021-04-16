مصلحة الآثار تكرم “الحاجة مبروكة” إحدى رائدات العمل في مجال التنقيب والترميم

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كرّمت، مصلحة الآثار الليبية، إحدى رائدات العمل في مجال التنقيب والترميم منذ ستينيات القرن الماضين وذلك خلال احتفالية بمناسبة رجوع رأس التمثال الرخامي للمرأة “فاوستينا” من النمسا إلى سوسة.

وقامت المصلحة، بتكريم “مبروكة عبدالمولى القبايلي” خلال حفل رجوع رأس فاوستينا الى سوسة من قبل مصلحة الآثار الليبية ومراقبة آثار شحات ومكتب اثآر سوسة .

وكانت الحاجة مبروكة، قد عملت في مجال الآثار على يد عالم الآثار “قود شايلد “، وذلك في مايو سنة 1966 داخل الموقع الأثري أبولونيا.

كما جرى خلال الحفل تكريم رفيقات الحاجة مبروكة في رحلة العمل الطويلة، والتي توفين قبل سنوات، وهن: سالمة أكريم سعيد، وحواء القاسي، ومصيونة الخبير سلام، ورجعة عمران عمر، وخديجة محمد اللواج، ومكتوبة شقلوق، وسالمة بالحسن.