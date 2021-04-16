«مكافحة الأمراض»: تركيب غرفة تجميد لتخزين لقاحات «كورونا» في بنغازي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تركيب غرفة تجميد خاصة بتخزين اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» بفرع جهاز الإمداد الطبي بنغازي.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن غرفة التجميد سعة 20 متر مكعب، وتم تركيبها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، بهدف ضمان تخزين التطعيمات ووصولها إلى المواطنين في أعلى درجات الجودة والسلامة التخزينية.

– مركز مكافحة الأمراض يعلن ضوابط وموانع التطعيم بلقاح «كورونا»

والسبت، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي. ودعا الدبيبة جميع الليبيين للتسجيل في منظومة اللقاح، مطمئنًا جميع المواطنين بأن «أرواحهم ليست بالهينة بالنسبة لنا».

وأصدر المركز، الأحد، ضوابط وإرشادات وموانع التلقيح بلقاح «سبوتنيك» المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، وذلك في تعميم وجهه مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار إلى المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم بالبلديات. وتتضمن الإرشادات «أن عبوة اللقاح جرعة فردية تأتي على شكل سائل مجمد، ويجري تخزينه عند درجة حرارة -18 درجة مئوية على المستويين المركزي والطرفي»، و«يتم إعطاؤه للفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة على جرعتين، يفصل بينهما 21 يومًا».

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