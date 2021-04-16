تركيب غرفة التجميد الخاصة بتخزين لقاح كورونا في قرع الإمداد الطبي بنغازي

ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه في إطار التجهيز لإنطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء كورونا التي ينفذها ويشرف عليها المركز على أنه قد باشر في تركيب غرف تخزين المطعوم.

وأشار بيان صحفي صادر عن المركز اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى إتمام تركيب غرفة التجميد الخاصة بتخزين المطعوم بسعة 20 مترًا مكعبًا في فرع جهاز الإمداد الطبي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

وأضاف بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض: إن ذلك يأتي لضمان تخزين التطعيمات ووصولها لكل المواطتين في أعلى درجات الجودة والسلامة التخزينية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية